علاوي يتعرض لاختراق 'اسرائيلي' ويصرح: هذا ما ستكشفه الأيام القادمة!

2021/10/30 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاتصالات والمرشح السابق لمنصب رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، السبت، انه تعرض للتجسس عبر "البرنامج الإسرائيلي"، عقب تركه لرئاسة الوزراء.

وكتب علاوي في منشور على صفحته بـ "الفيسبوك"، تابعه NRT عربية (30 تشرين الأول 2021)، "أحسست منذ فترة أن الواتساب في هاتفي قد (تهكر)، فعطلت اتصالاتي على البرنامج، ثم تبين أن جهة سيطرت على هاتفي بدرجة كبيرة، فاضطررت إلى الاستعانة بأشخاص متخصصين؛ وهنا كانت المفاجأة الكبرى فانكشف عندي أن الاختراق جرى عبر برنامج التجسس لشركة (PEGASUS) الإسرائيلية، وقد بدأ من تاريخ 12 كانون الأول 2020".

وأضاف "من الطبيعي أن تتجسس الكثير من الدول على الكثير من السياسيين في العالم، ولو تم التجسس على مكالماتي في فترة التكليف في شهر شباط 2020 لكان هذا أمرا طبيعيا، أما أن يبدأ التجسس علي من قبل دول بعد تركي لرئاسة الوزراء بحدود عشرة أشهر دون وجد منصب في الدولة فهذا أمر مستبعد بشكل كبير إن لم يكن مستحيلا، بل له دلالات أخرى"، متسائلا "إذا لم تكن إسرائيل أو دولة أخرى فمن الذي يتجسس؟".

وتابع علاوي أن "برنامج (PEGASUS) للشركة الإسرائيلية لا يمكن ان يستخدمه أحد إلا دولة لها علاقة وطيدة مع إسرائيل، أو شخص له مركز مهم أو جهة مهمة وتتعامل مع إسرائيل؛ فمن هي هذه الجهة؟ ومن هو هذا الشخص؟".

وختم قائلا، "لا استبعد أن بعض الأشخاص المهمين في العراق يتم التجسس عليهم بهذه الطريقة ومن قبل نفس هذا الجهة، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة".

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