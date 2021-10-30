روسيا تعلن مراقبة مدمرة صاروخية أميركية دخلت مياه البحر الأسود

2021/10/30 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بدخول مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، مضيفا أن أسطول البحر الأسود الروسي يتابع مسار السفينة الحربية الأمريكية.

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وقال المركز: "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة "بورتر" الأمريكية المزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021".

"روسيا اليوم"

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