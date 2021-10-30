انتشار للجيش السوداني في الخرطوم تحسباً لتظاهرات كبرى محتملة

2021/10/30 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت وسائل إعلام دولية، السبت، بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ينتشران بكثافة في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم تحسبا لمظاهرات كبرى محتملة.

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وبحسب وكالة "سبوتنك" فقد اغلقت قوات الجيش وقوات الدعم السريع جميع الجسور في كل ولاية الخرطوم وتنتشر في كل مداخل ومخارج العاصمة.

وأشارت إلى أن هناك شللا في حركة المدينة جراء منع الجيش السوداني سير المركبات أو المواطنين في الشوارع الرئيسية وقطع الاتصالات والإنترنت.

يتبع...

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