الـ”فيفا” يوجه ضربة موجعة لمنتخب لبنان بتصفيات المونديال

2021/10/30 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري لبرطي اصطدمت آمال جماهير منتخب لبنان في ارتياد المدرجات للمرة الأولى منذ نحو عامين، بطلب الـ”فيفا”، إقامة مواجهتي إيران والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 خلف أبواب موصدة لأسباب أمنية.وفيما يحقق منتخب لبنان […]

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