توفيق علاوي: تعرضت لعملية قرصنة عبر برنامج بيغاسوس الاسرائيلي بعد ترك رئاسة الوزراء

2021/10/30 | 12:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الاتصالات والمرشح السابق لمنصب رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، السبت، عن تعرضه للتجسس عبر “البرنامج الإسرائيلي”.وكتب علاوي في تدوينه (30 تشرين الأول 2021)، “أحسست منذ فترة أن الواتساب في هاتفي قد (تهكر)، فعطلت اتصالاتي على البرنامج، ثم … Readmore

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