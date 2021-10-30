2021/10/30 | 12:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين بولاية تريبورا لهجمات وأعمال تخريب على يد "عصابات هندوسية متطرفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال هندوس حاولوا منع المسلمين من الصلاة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال هندوس حاولوا منع المسلمين من الصلاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).