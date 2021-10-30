اعتقال متهم بتزوير سند عقاري بـ٢٤٠ مليون دينار في بغداد

2021/10/30 | 12:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة عجلة حديثة النوع وآخر بتزوير سند عقاري بقيمة ٢٤٠ مليون دينار في بغداد.وقالت الوكالة، في بيان، إن “مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة، استخبر حول وجود حادث سرقة عجلة من نوع لاندكروز أبيض اللون ضمن قاطع المسؤولية، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل […]

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