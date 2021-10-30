حادث مرعب وثقته كاميرا مراقبة.. شاهد ما حدث لسيارة مسرعة اصطدمت بعمود إنارة

2021/10/30 | 12:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نشرته شرطة مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية لحظة وقوع حادث إصطدام مروع، حيث ارتطمت سيارة مسرعة بعمود إنارة في أحد شوارع المدينة واشتعلت فيها النيران مباشرة.

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