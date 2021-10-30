مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة مغربية

2021/10/30 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يراقب مانشستر يونايتد، نجم ريال مدريد الصاعد، المغربي – الإسباني، مارفيلوس أنتولين جارزون، الشهير بـ”مارفيل”، وذلك من أجل التعاقد معه مستقبلا.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مانشستر يونايتد، أرسل كشافيه إلى […]

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