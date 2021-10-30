فض نزاع عشائري والقبض على مطلقي عيارات نارية في بغداد

2021/10/30 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم السبت، تمكن قيادة عمليات بغداد من فض نزاعات عشائرية، والقبض على مطلقي عيارات نارية في العاصمة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد بملاحقة مرتكبي (الدكة العشائرية) ومطلقي العيارات النارية، والعابثين بأمن المواطنين، وترويعهم، تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقتها لمن تسول له نفسه العبث بأمن وراحة المواطنين".

واضافت، ان "قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية تمكنت من فض مشاجرة، والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، والقبض على مرتكبيها ومصادرة السلاح الذي بحوزتهما في جانب الكرخ".واشارت الخلية الى، ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية ألقت القبض على متهم بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في منطقة حي الجامعة، فضلاً عن القبض على متهم بحيازة سلاح غير مرخص من قبل قوة من اللواء15 الفرقة الأولى شرطة اتحادية في منطقة شارع السعدون".

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