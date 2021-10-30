2021/10/30 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

خلية الاعلام الامني

==========

عمليات بغداد تعلن عن فض نزاعات عشائرية , وتلقي القبض على مطلقي عيارات نارية

==========

تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد بملاحقة مرتكبي (الدكة العشائرية) ومطلقي العيارات النارية، والعابثين بأمن المواطنين، وترويعهم، تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقتها لمن تسول له نفسه العبث بأمن وراحة المواطنين.

حيث تمكنت قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية من فض مشاجرة، والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، والقبض على مرتكبيها ومصادرة السلاح الذي بحوزتهما في جانب الكرخ.

كما والقت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية متهم بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في منطقة حي الجامعة، فضلاً عن القبض على متهم بحيازة سلاح غير مرخص من قبل قوة من اللواء15 الفرقة الأولى شرطة اتحادية في منطقة شارع السعدون.

========

30 تشرين الثاني 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية: اعتقال مسلح ’أثار الرعب’ بإطلاق نار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية: اعتقال مسلح ’أثار الرعب’ بإطلاق نار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).