وزارة النقل تنفي عرض مشاريع ميناء الفاو الكبير للبيع او للاستثمار

2021/10/30 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة النقل عرض مشاريع ميناء الفاو الكبير للبيع او للاستثمار.

وذكرت الوزارة في بيان ان كل ما اشيع هي انباء عارية عن الصحة ولا اساس لها على ارض الواقع.



واوضحت ان المشاريع الخمسة للبنى التحتية والارصفة الخمسة والقناة المؤدية للقناة الملاحية وحوض الرسو، فان العمل يتابع من قبل الوزارة من خلال شاشات للبث المباشر من موقع العمل والموجودة في مكتب وزير النقل والامانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان.



لكنها قالت ان اكمال مشروع الفاو الكبير، سيبدأ العمل به العام المقبل استنادا الى التصاميم الاساسية للشركة المصممة (تكنيتال) الايطالية.

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