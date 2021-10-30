الاسدي: سنحاسب مفوضية الانتخابات قانونياً اذا لم تعلن فشلها

2021/10/30 | 13:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الامين العام لائتلاف العمق الوطني خالد الاسدي، السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان فشلها وخلاف ذلك سنسلك الطرق القانونية لمحاسبتها، متوعدا بمحاسبة المفوضية على خلفية التلاعب والتزوير.وقال الاسدي في تصريح ، إن “هناك احتجاجات واسعة رافضة لاجراءات المفوضية … Readmore

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