الأردن يقرر إبعاد العمالة الوافدة غير الملقحة اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل

2021/10/30 | 13:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه سيتم اتخاذ إجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على جرعتين من لقاح كوفيد -‏‏19 اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، ومن ضمن هذه الإجراءات إبعاد غير ‏الحاصلين على اللقاح إلى خارج البلاد.‏ وقالت …

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