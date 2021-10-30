"النفط" العراقية تعلن ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب خلال سبتمبر الماضي

2021/10/30 | 13:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 2879 مقمق باليوم، مشيرة إلى أن المحروق منه يبلغ 1507 مقمق يوميا.وذكرت الوزارة، أن انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 348 مقمق …

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