2021/10/30 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عماد جميل عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن إمكانية تقديم القوى السياسية شكاوى جديدة حول نتائج انتخابات المحافظات التي تم إعادة عدها وفرزها يدوياً.

وقال جميل إن المفوضية مستمرة بإعادة عد وفرز المحطات التي وردت شكاوى عنها، لافتاً إلى أن من الممكن أن تكون هناك شكاوى جديدة من قبل الأطراف المعترضة، على نتائج المحافظات التي تم إعادة عدها وفرزها يدوياً.

وقال جميل أن تلك الشكوى يمكن أن تكون فاعلة بعد أن تصدر بها الهيئة القضائية قراراً، يكون ملزماً للطرفين، المفوضية والمتقدم بالشكوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: بإمكان القوى السياسية تقديم اعتراضات جديدة حول النتائج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: بإمكان القوى السياسية تقديم اعتراضات جديدة حول النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).