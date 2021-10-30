الشرطة الألمانية تعثر على جثة عراقي داخل شاحنة قرب حدود بولندا

2021/10/30 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت الشرطة الألمانية على جثة شاب عراقي قرب الحدود الألمانية – البولندية، مقتولا داخل شاحنة تهريب.

وقالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على جثة شاب عراقي يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاما قرب الحدود الألمانية البولندية في قرية “شوبستال”، مضيفة أن الجثة وجدت داخل احدى شاحنات النقل التي عادة ما تقوم بتهريب لاجئين على متنها.

وأشارت الشرطة الألمانية أن سائق الشاحنة المشتبه به فر من الموقع قبل القبض عليه والبحث عنه ما زال جاريا.

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