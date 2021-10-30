فض نزاعات عشائرية واعتقال مطلقي العيارات النارية في بغداد

2021/10/30 | 13:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، فض نزاعات عشائرية، واعتقال مطلقي العيارات النارية في العاصمة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد بملاحقة مرتكبي (الدكة العشائرية) ومطلقي العيارات النارية، والعابثين بأمن المواطنين، وترويعهم، تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقتها لمن تسول له …

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