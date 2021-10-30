النجيفي يعلق بشأن منصب وزير دفاع: محدود الصلاحيات

2021/10/30 | 13:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد علق القيادي في حزب للعراق متحدون محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم الأحد، بشأن منصب وزير الدفاع، مشيرا الى انه محدود الصلاحيات.وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “كم اتمنى ان تبتعد الشخصيات السنية المؤثرة عن منصب وزير دفاع محدود الصلاحيات”.وأشار الى ان وزير الدفاع “يوضع عند …

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