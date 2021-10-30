اصابة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش غرب الموصل

2021/10/30 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / نينا/ اصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة غرب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان عبوة ناسفة ، من مخلفات داعش ، انفجرت وسط بلدة بادوش ، ما ادى الى اصابة مدنيين بجروح خطيرة نقلا على اثرها الى المستشفى " ./انتهى

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