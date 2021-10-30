سماع دوي انفجارات في دمشق وريفها وانباء عن غارات اسرائيلية

2021/10/30 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق وريفها اليوم السبت.وافادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بان دوي انفجارات سمع في محيط دمشق، ويجري الآن التحقق من مصدرها.وقال نشطاء في "تويتر" ان سبب الانفجارات يعود الى غارات اسرائيلية جديدة، دون ورود اي تأكيد يثبت او ينفي ذلك./انتهى9

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