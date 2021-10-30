2021/10/30 | 13:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيبرا تحتفي بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/30 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيبرا تحتفي بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيبرا تحتفي بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).