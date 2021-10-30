المالكي يوجه رسالة للكتلة الصدرية

2021/10/30 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان الحكومة المقبلة يجب ان تستوعب كل الاطياف السياسية.

واضاف المالكي خلال حديث متلفز تابعه NRT عربية السبت (30 تشرين الاول 2021)، "اننا ندعو التيار الصدري وكل من يريد التفاهم الى الجلوس معا، وفق مبدا التشاور وليس الاملاء وان يسير ونحن خلفه".

واشار الى ان "الصدريين كانوا يحضرون اجتماعات الاطار وكانوا يتفاهمون ويتفاعلون، لحين اعلانهم الانسحاب من الانتخابات، وبعد العدول والعودة للمشاركة في العملية لم يعود ممثلهم مرة أخرة لحضور الاجتماعات".

وتابع المالكي، "سبق وان دعوناهم للعودة من اجل التفاهم على مشاكل اساسية تتعلق بتشكيل الحكومة وفي هذا الظل الانقسامي نحن نؤمن بان الحكومة يجب ان تستوعب جميع اطياف المجتمع السياسي".

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