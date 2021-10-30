مطاردة وسط بغداد بين الشرطة الاتحادية وضابط في الداخلية تنتهي بحادث مروّع

2021/10/30 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

اعتقلت قوة أمنية، السبت، 3 أشخاص بينهم ضابط نفذوا هجوماً مسلحاً على منزل في العاصمة بغداد.

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وقال مصدر في الشرطة لـ "ناس"، (30 تشرين الأول 2021)، إنّ "3 أشخاص بينهم موظف في وزارة التجارة وضابط برتبة نقيب أطلقوا النار من سيارة بيضاء اللون على منزل رجل في منطقة البلديات على خلفية خلاف عشائري".

وأوضح المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الحادث أدى إلى أضرار في واجهة المنزل"، مبيناً أنّ "قوة من الشرطة الاتحادية طاردت الأشخاص الثلاثة، ووقع تبادل لإطلاق النار قبل أنّ تصطدم سيارة الجناة بآلية الشرطة".

وأشار المصدر، إلى أنّ "الحادث أدى إلى إصابة ضابط برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية بشكل بليغ نقل على إثرها إلى مستشفى الجملة العصبية"، لافتاً إلى أنّ القوة "تمكنت من اعتقال الأشخاص الثلاثة وأودعتهم التوقيف".

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