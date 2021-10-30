شاهد بالفيديو.. شاهد .. زيارة السفير الأمريكي

2021/10/30 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DUaN9Ngjv_Y

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