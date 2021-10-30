القضاء يناقش إجراءات منع التعذيب اثناء الاستجواب

2021/10/30 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإجتماع تمت فيه مناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء الاستجواب في أماكن الاحتجاز.

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