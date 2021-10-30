القضاء يناقش الضمانات الإجرائية لمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز

2021/10/30 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت الكويت، السبت، سفير لبنان لديها إلى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، واستدعت سفيرها لدى بيروت، إثر الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول دور السعودية في حرب اليمن.[…]

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