2021/10/30 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لصواريخ بمحيط دمشق، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".

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