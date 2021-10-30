"أزمة قرداحي".. الكويت تستدعي سفيرها في بيروت وتطرد القائم بأعمال السفارة اللبنانية

2021/10/30 | 13:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت سلسلة مقاطعة دول مجلس التعاون الخليجي للبنان إثر "أزمة قرداحي"، وانضمت الكويت للسعودية والبحرين باستدعاء سفيرها من بيروت وطرد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها

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