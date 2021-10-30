السعودية تؤكد التزامها بدورها بمواجهة الأزمات العالمية لاستقرار أسواق الطاقة

2021/10/30 | 13:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن السعودية تشارك دول مجموعة العشرين القلق بشأن ملف التغيير المناخي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.جاءت تصريحات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود …

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