خادم الحرمين الشريفين: الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا

2021/10/30 | 13:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمة بقمة دول مجموعة العشرين في روما، اليوم السبت، إنه ‏بعد أكثر من 20 شهراً من ظهور فيروس كورونا لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الجائحة.وأوضح الملك سلمان، …

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