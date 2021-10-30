الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب على طاولة القضاء

2021/10/30 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضاف معهد التطوير القضائي اليوم السبت (إجتماع الطاولة المستديرة) والذي جمع السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، العاملين في محاكم حقوق الإنسان، وبين مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMi ).وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “الإجتماع تمت فيه مناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء الاستجواب في أماكن الاحتجاز”.واضاف أن “الإجتماع شهد مناقشة دور القضاة وأعضاء الادعاء العام في مراقبة ومعالجة مزاعم التعذيب في أماكن الاحتجاز والأقتراحات حول كيفية المضي قدما والتخلص منها أن وجدت هكذا حالات”.الإجتماع تم فيه عرض تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان لتطبيق العدالة في العراق- الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة والذي صدر قبل شهرين).

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