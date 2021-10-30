2021/10/30 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعتزم وزارة التربية، وضع خطة خاصة لتدريب الكوادر التدريسية للمناهج الجديدة، فيما اكدت ان المناهج خاضعة للفحص.وقال المتحدث بإسم الوزارة حيدر فاروق، في حديث صحافي، انه “جرى تكييف 5 مواد دراسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تضع خطة مسبقة لتدريب كوادرها حول المناهج الجديدة المركز الخبري الوطني.

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