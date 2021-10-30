2021/10/30 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

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