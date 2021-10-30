حجم الأموال استعادتها لجنة مكافحة الفساد منذ أيار 2020 تتجاوز الـ 8 مليار دولار

2021/10/30 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع عن حجم الأموال التي استعادتها لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق اول احمد ابو رغيف.

وقال المصدر إن الاموال التي استعادتها لجنة مكافحة الفساد مُنذ أيار 2020 لغاية اعتقال صباح الكناني، تتجاوز الثمانية مليار دولار، مضيفاً أن المتهمين بقضايا فساد مختلفة تم احالتهم للقضاء بعد اثبات التحقيقات ضلوعهم في قضايا فساد مالي كبيرة كلفت ميزانية الدولة مبالغ طائلة.

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