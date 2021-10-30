القضاء يحدد الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب

2021/10/30 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء الاستجواب في أماكن الحجز.

وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "معهد التطوير القضائي، استضاف اليوم السبت الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢١، (إجتماع الطاولة المستديرة) والذي جمع القضاة وأعضاء الادعاء العام، العاملين في محاكم حقوق الإنسان، وبين مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMi )".

وأضاف البيان، أن "الإجتماع تمت فيه مناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء الاستجواب في أماكن الاحتجاز".

ولفت إلى أن "الإجتماع شهد مناقشة دور القضاة وأعضاء الادعاء العام في مراقبة ومعالجة مزاعم التعذيب في أماكن الاحتجاز والأقتراحات حول كيفية المضي قدما والتخلص منها أن وجدت هكذا حالات".

وتابع، أن "الإجتماع تم فيه عرض تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان لتطبيق العدالة في العراق- الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة والذي صدر قبل شهرين)".

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