الوقف السني يستنكر الاعتداء على بني تميم

2021/10/30 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

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الوقف السني برئيسه ومشايخه يؤدون صلاة الجمعة في المقدادية ، مستنكرين جرائم الإعتداء على بني تميم ، وقد زاروا مجالس التعزية ، وهذه رسالة سلام من السنة، وتحتاج الى رسالة واضحة من الشيعة ترفض الانفلات الذي حدث لتكون رسالة واضحة تردع كل المجرمين .

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