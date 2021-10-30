2021/10/30 | 13:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ فاز المدير التنفيذي للاتحاد العراقي المركز لألعاب القوى الدكتور زيدون جواد بعضوية اتحاد غرب اسيا للمرة الثانية على التوالي وبالتزكية.وجرت انتخابات اتحاد برئاسة الاتحاد غرب اسيا اليوم في دولة الكويت واسفرت عن فوز سيار صالح العنزي من الكويت بالتزكية بعد انسحاب اللبناني وسيم الحولي من الترشيح على الرئاسة ولمنصب النائب محمد عيسى الفضالة من قطر بالتزكية بعد انسحاب كل من شاجع المقدشي من اليمن ووليد الرحاحلة من الأردن وفاز بعضو مجلس إدارة الكوتا النسوية فداء التوفيق من سوريا.وفاز بالعضوية كل من د.زيدون جواد محمد من العراق وبدر ناصر محمد من البحرين وخلفان بن حمد الوائلي من عُمان وشاجع محمد المقدشي من اليمن وسيم جرجي الحولي من لبنان بالتزكية ايضا.يشار إلى أن الانتخابات جرت بالتزكية لجميع المناصب والعضوية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفوز بعضوية اتحاد غرب اسيا لالعاب القوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفوز بعضوية اتحاد غرب اسيا لالعاب القوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).