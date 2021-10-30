2021/10/30 | 14:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استضاف معهد التطوير القضائي، اليوم السبت، إجتماع الطاولة المستديرة، الذي جمع القضاة وأعضاء الادعاء العام، العاملين في محاكم حقوق الإنسان، ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإجتماع تمت فيه مناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء …

ظهرت المقالة القضاء يناقش منع التعذيب أثناء الاستجواب أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يناقش منع التعذيب أثناء الاستجواب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يناقش منع التعذيب أثناء الاستجواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).