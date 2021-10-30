2021/10/30 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تجاوزت قيمة الصادرات التركية من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها، في الشهور الـ9 الأولى من العام الجاري، 6.4 مليارات دولار، مسجلة زيادة 22 بالمئة.وبحسب معلومات جمعتها الأناضول من بيانات جمعية مصدري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدول العربية الأكثر استيرادًا للحبوب التركي..تعرف على ترتيب العراق المركز الخبري الوطني.

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