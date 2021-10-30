ماريا فرهاد ممثلة العراق في مسابقة ملكة جمال العالم 2021

2021/10/30 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت ملكة جمال العراق، ماريا فرهاد، السبت، اختيارها لتمثيل العراق بمسابقة ملكة جمال العالم 2021.وقالت فرهاد عبر “فيسبوك”: “صباحكم أخبار مفرحة، تم اختياري لتمثل العراق في مسابقة ملكة جمال العالم 2021 […]

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