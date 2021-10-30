أزمة تصريحات قرداحي.. الكويت تنضم إلى السعودية والبحرين

2021/10/30 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، أنها طلبت مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة، واستدعت سفيرها في لبنان للتشاور.

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