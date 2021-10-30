تحالف العقد: سنلجأ الى تدويل قضية الانتخابات لنصل الى من هم اعلى من سلطة المفوضية

2021/10/30 | 14:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في تحالف العقد الوطني، حيدر التميمي، عن أنه في حال عدم تلبية مفوضية الانتخابات للاعتراضات المقدمة على العملية الانتخابية والنتائج، سيلجأون الى من يشرف او يتابع او من تكون له سلطة على المفوضية، واللجوء ايضاً الى تدويل القضية.… Readmore

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