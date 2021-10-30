كشف عن رفضه عرض قرداحي الاستقالة.. مرشح سابق لرئاسة لبنان: لا نتعامل مع السعودية بدونية

2021/10/30 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، السبت، عن دعمه لوزير الإعلام جورج قرداحي، مؤكدا أنه لن يقبل أن يُقدم الثاني "فدية لأحد"، مشيرا إلى ضرورة عدم التعامل مع السعودية بـ"دونية".

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