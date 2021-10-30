وزير الخارجية اللبناني: تشكيل خلية لتجاوز الخلاف مع السعودية ودول الخليج

2021/10/30 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن تشكيل خلية مهمتها الاساسية ادارة ورأب الصدع لتجاوز الخلاف الحالي مع السعودية ودول الخليج.

وقال الوزير في بيان بحسب وكالة الانباء اللبنانية أن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة.



الى ذلك، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الاعلام جورج قرداحي، تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة اصلاح علاقات لبنان العربية، في إشارة الى احتمال اقالة الوزير قرداحي.

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