2021/10/30 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية حالة التحذير بشأن الطيران في أجواء إيران، التي كانت قد فرضتها عقب استهداف الطائرة المدنية الأوكرانية في أجواء طهران قبل نحو عامين.وحذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد عامين..الاتحاد الأوروبي يلغي التحذير السابق بشأن الطيران فوق إيران المركز الخبري الوطني.

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