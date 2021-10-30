الأردن يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا

2021/10/30 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد الأسبوع الوبائي رقم 43 ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الإصابة بفيروس كورونا، في الأردن.

ووفقاً لأرقام وزارة الصحة، فإنّ مجمل الإصابات المسجلة خلال الأسبوع والممتد من 22 إلى 29 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، قد بلغت 10796 إصابة وبزيادة قدرها 14% عن الأسبوع الذي سبقه، حيث سجلت المملكة فيه 9456 إصابة، بحسب ما نقلت صحيفة “الغد” الأردنية.

وسجل الأردن عدد إصابات هو الأعلى منذ نهاية أبريل(نيسان) الماضي، وتحديداً في الأسبوع رقم 17 والممتد من 23 إلى 30 أبريل(نيسان) وسجل حينها 12209 إصابات، فيما بلغ أدنى إجمالي إصابات أسبوعي، في الأسبوع 24، والممتد من 11 إلى 18 يونيو(حزيران) الماضي حين سجلت المملكة 3146 إصابة.

واستقرت إيجابية الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، عند نسبة بلغت 4.87، حيث لم تشهد تغييراً عن الأسبوع الذي سبقه.

وارتفعت أعداد الوفيات جراء الإصابة الفيروس بشكل ملحوظ في الأسبوع المنتهي المنقضي، حيث سجلت المملكة 86 حالة، بارتفاع بلغ نحو 21% عن الأسبوع السابق حيث سجلت المملكة 71 حالة.

وبحسب الموجز اليومي الأخير، فقد بلغ عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس 20252 مصاباً، منها 562 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

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