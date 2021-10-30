بمناسبة إصدار البيان الشيوعي باللّهجة التونسيّة - عبدالرزاق دحنون

2021/10/30 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون أدهشني وأثار استغرابي في آن معًا ما فعله رفاقنا التوانسة -كتَّر الله خيرهم- بتونسة البيان الشيوعي.



فقد أصدروا في الأمس القريب (البيان الشيوعي باللّهجة التونسيّة) ووزعوه مجانًا على عامَّة الخلق بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ، بدعوى نشر الثقافة الماركسيّة في الأوساط الشعبيّة التي تطرب لغناء شعبان عبد الرحيم وأحمد عدويّة، لعل وعسى، تفهم بلهجتها العاميَّة ما عجزتْ عن فهمه بالفصحى.



يقول البيان الشيوعي في ......





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