شرطة الديوانية تكشف الجهات التي اعتدت على المعتصمين امام مبنى الجامعة الاسلامية

2021/10/30 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن الجهات التي اعتدت على المعتصمين امام مبنى الجامعة الاسلامية في المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يتحدث عن الاعتداء الذي حصل على المعتصمين أمام مبنى الجامعة الإسلامية في الديوانية من قبل عدد من الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري".

وأضاف البيان: "وتود قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت أن توضح لكم إلى أن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو هم الحراس الشخصيين لعميد الجامعة الإسلامية وليست لهم اية علاقة بقيادة الشرطة ".

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