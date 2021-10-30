إصابة مدنيين بجروح خطيرة إثر انفجار ناسفة غرب الموصل

2021/10/30 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة مدنيين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة غرب الموصل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجرت وسط بلدة بادوش غرب الموصل".

وأضاف، أن "الإنفجار ادى الى اصابة مدنيين بجروح خطيرة".

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